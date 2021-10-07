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Giriş Tarihi: 7.10.2021 20:07

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor

AA
Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerinin yarından itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."﻿

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Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor
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