Başkan Erdoğan’dan son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! ’Sözünü verdik’

Son dakika haberler: Milyonlarca memur ve memur emeklisi "3600 gösterge ne zaman çıkacak, hangi meslek kollarını kapsayacak" sorularına yanıt ararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika 3600 ek gösterge açıklaması geldi.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ 2022'İN SONUNA KADAR ÇÖZÜLECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Memurlara 3600 ek gösterge sözü veren biziz. Bunu toplu sözleşmeye koyan biziz. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bu meselenin çözüleceğinin sözünü veren de biziz. Bu zat neyi konuşuyor? Ben bunu bilmiyorum. Şehitlerden gazilere herkesi kışkırtmaya çalışan bu kişi en çok destek verdiğimiz çiftçileri de diline dolamış" diye konuştu.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması 'Önümüzdeki yıl sonuna kadar bitecek'

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