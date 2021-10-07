Çöp kutuları odalardan kalkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde yürüyen ve tüm dünyaya örnek olan Sıfır Atık Projesi
'nde Türkiye, dünyaya örnek olacak yeni bir çalışmaya hazırlanıyor. Özellikle çalışma ortamlarında her bir kişinin yanı başında bulunan ve herhangi bir ayrıştırmaya gitmeden kullandığı çöp kutuları ofislerden kalkacak. İşyerlerinde ortak alanlara ayrıştırma kutuları konulacak ve böylece plastik, kağıt ve organik çöpler işyerlerinde ayrıştırılacak. Çöp kovalarının ofislerden kaldırılması çalışmasının tüm yurt geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.
KORİDORDA AYRIŞTIRILIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar
, TBMM Çevre Komisyonu'nda yaptığı konuşmada çöp kutularının ofislerden kaldırılmasına yönelik çalışmayı Çevre Bakanlığı
'nda başlattıklarını ifade etti. Birpınar, "Bakanlığımıza dört senedir çöp kamyonu gelmiyor, bütün çöpleri koridorlarda ayrıştırıyoruz. Hiçbir odada çöp kutusu yok. Şu anda plastikler, kâğıtlar, organikler hepsi ayrıştırılıyor. Sokak Toplayıcıları Derneği'yle anlaştık. Adamlar alıyorlar, değerlendiriyorlar" dedi. Milletvekili ve komisyon üyelerine çöp kutularını ofislerinden kaldırmaları için ricada bulunan Birpınar, "Sıfır atık sistemini kurduk ama bütün odalarda masa altında çöp kutusu var" diye konuştu.
GLASGOW'DA MASADA OLACAĞIZ
Kasım ayında İskoçya
'nın Glasgow
kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile ilgili de konuşan Birpınar, "Sizlerin takdirleriyle ve oylarınızla, İklim Anlaşması oybirliğiyle Meclis'ten geçtikten sonra bu bir ay içerisinde Birleşmiş Milletler'e depozitör olarak gönderilecek ve biz Glasgow'da, o masada söz sahibi olacağız. Bununla ilgili hukuki görüşleri de tamamlamış durumdayız. Dolayısıyla ne kadar kısa sürede Meclis'ten geçerse, Cumhurbaşkanımız da kanunu onaylarsa, biz oraya gönderdiğimiz takdirde 31 Ekim -12 Kasım'da yapılacak olan Glasgow toplantısında Türkiye masası, söz sahibi olacak" dedi.