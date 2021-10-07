Gençlere yılda 30 bin TL para desteği! Kimler yararlanabilir? Uzman isim tek tek açıkladı





İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor.

75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Vergi muafiyeti için şu şartlar aranıyor: