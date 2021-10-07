Milyonlarca KOBİ’ye müjde! Yeni teşvikler devreye giriyor: Dönüşüm süreci başladı!





YERLİ MOTORLA DEĞİŞTİRİLECEK



KOSGEB, tornadan frezeye, hidrofordan testereye işletmelerin kullandığı elektrikle çalışan tüm eski motorların enerji verimli yerli motorlarla değişimi için program hazırladı. Eski motorların yerli motorlarla değiştirilmesi halinde KOBİ'lerin elektrik kullanımında yüzde 70'e varan düşüşler olması hesaplanırken, bunun Türkiye'nin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı yaparak, ihracatı da kolaylaştıracağı öngörülüyor. Yeşil mutabakata uyum sürecine ilişkin bilgi veren KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Yeni destek modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda önceliğimiz Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Değişimi. Paydaşlarımızla sıkı bir görüş alışverişi içindeyiz. Yeni bir destek programını kısa sürede yürürlüğe almayı planlıyoruz. Hala tasarım çalışmaları sürdürülen bu destekle TEP değeri belirli bir aralıkta olan işletmelerde verimsiz olarak çalıştığı tespit edilen IE1/E2 elektrik motorlarının yerli motorlar ile değiştirilmesini hedefliyoruz" dedi.