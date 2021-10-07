Muş’ta 650 ton cevizden 13 milyon lira katkı bekleniyor

Muş'un Cevizlidere, Bahçeköy, Dilimli ve İnardı köylerinde bu yıl ilk ceviz hasadına başlandı. Ceviz hasadına başlayan aileler, elde ettikleri cevizler ile geçimlerini sağlıyorlar.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; çiftçiler tarafından bu yıl 3 bin 600 dekar alanda 650 ton ceviz elde edilmesi beklendiği ve kente yaklaşık 13 milyon lira girdi sağlanacağı kaydedildi.

Ceviz yetiştiriciliği yapan çiftçilerin birçoğu kırsalda yaşadığını aktaran açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dekara üretim maliyeti 1400 liraya tekabül etmekle birlikte modern üretim teknikleri ile yapılan ceviz üretimi 10 yılın sonunda dekara 500 kilograma kadar verim vermektedir. İlk 10 yıl kendisini amorti etmek ile uğraşan ceviz, sonraki 65 yıl ise üreticiye kazandırmaktadır. İlimizin bulunduğu coğrafyadan kaynaklı olarak ürünlerin olgunlaşma süresi geçtir. İlimizde yetiştirilen cevizler daha çok dağlık bölgede yetiştirildiğinden dolayı tamamen organiktir."

Merkeze 48 kilometre uzaklıktaki Cevizlidere köyünde günün ilk ışıklarıyla hasada başlayan çiftçiler, günde yaklaşık 600 kilogram ceviz topluyor. Erkekler ağaçları silkelerken, kadınlar ise cevizleri kabuklarından ayırarak kurutmaya hazır hale getiriyor. Yaklaşık 10 bin ağacın bulunduğu köyde 20 gün süren hasat dönemi, meşakkatli toplama ve kurutma sürecinin ardından cevizlerin tezgahlardaki yerini almasıyla sona eriyor.

Cevizlidere köyünde yaşayan vatandaşlardan Süphan Uygur, köy genelinde geçim kaynağının ceviz ve hayvancılıkla sağlandığını söyledi.

Ceviz hasadına başladıklarını ifade eden Uygur, "Köyümüz cevizin ana merkezidir. Köyümüzde 10 bin civarında ceviz ağacı var. Cevizlerimiz organiktir. Sabah saatlerinde erkekler olarak ağaçları silkeliyoruz ve kadınlarda toplama işlemini yapıyor. 10-15 gün cevizleri kurutmaya bırakıyoruz. Daha sonra da satışa çıkarıyoruz. Cevizin tenekesini 200 ile 250 lira arasında satıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve cevizle sağlanıyor. Ortalama hasat dönemimiz 20 gün sürüyor. 100-200 yıllık ceviz ağaçlarımız var. Yeni ceviz fidanları ekmeye başladık. Ağaç sayımızı 15-20 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Ağaçları gelecekte çocuklarımıza bırakacağız." dedi.

Ceviz hasadına başladıklarını anlatan kadınlardan Güldane Uygur ise "Kadınlar olarak ceviz soyuyoruz. Bu işlem 10-15 gün sürebiliyor. Erkekler ağaçları silkeliyor, biz kadınlar ise cevizleri toplayıp kabuklarını soyuyoruz. Cevizleri kuruttuktan sonra satışa çıkarıyoruz. Bu iş zor bir iş." diye konuştu.