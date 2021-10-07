Serdar Karavil: Online alışveriş büyük bir ivme yakaladı

Dünyada ilk olarak 1995 yılında uygulanmaya başlayan ve ülkemizde 1997 yılı itibari ile temelleri atılmış bulunan online alışveriş, bireylere istedikleri yerden ve istedikleri zaman alışveriş yapma imkanı sunarken firmalara ise mağaza açmaksızın, yüksek işletme maliyetlerine katlanmaksızın ticaret yapma imkânı ve çok daha fazla müşteriye ulaşma olanağı sunmaktadır.

Web ve mobil teknolojisinin ilerlemesi, internet ve mobil araçların kullanımının yaygınlaşması ile her geçen gün ticaret hacmi genişleyen online alışveriş, hiç hesapta olmayan bir biçimde salgın sürecinde 5 yıllık atılımını 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi. Konu hakkında görüşlerini açıklayan sarıbulut.com'un CEO'su Serdar Karavil, "Ülkemizde online alışveriş ortamını olumlu olarak etkileyen faktörler, nüfusumuzun kalabalık olması, internet kullanımın yüksek olması ve giderek de artması, alternatif ödeme seçeneklerinin gün geçtikçe gelişmesi ve sayıca artması, genç nüfusun gelişen teknolojiye kolayca uyum sağlaması olarak sıralanabilir" dedi.

Sarıbulut.com olarak kendilerinin de yeni kurulan bir site olmalarına rağmen pandemi sürecinde büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini belirten Karavil, "Geçen yıl Avrupa'da ilk kez online alışveriş yapanların oranı %13 iken bu oran ülkemizde %25 idi. İnsanların alışkanlıklarını değiştirdiği böylesi bir dönemde online alışverişin rahatlığına ve konforuna alışan müşterilerin salgın sürecinden sonra da bu alışkanlıklarını devam ettirmeleri bekleniyor." Diyerek sarıbulut.com'un buna hazırlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Devletlerin de online alışverişin bir adım sonrası olan online ihracat ve ithalat için gerekli alt yapıyı hazırlamaları gerektiğini söyleyen Karavil, "Gerek firmaların gerekse devletlerin bu konuya eğilmeleri gerektiğini, görülen aksaklıkların ve eksikliklerin de bir an önce gerekli yasal düzenlemeler Online alışverişin kendi içerisinde bir takım artı ve eksileri bulunduğunu dile getirdi.

Serdar Karavil, "Müşteri açısından baktığımızda mağaza mağaza gezmektense birkaç tıklama ile istediğiniz ürünü seçebilme imkânına sahip olabiliyorsunuz. Alışveriş için herhangi bir zaman ve mekân sınırlamasına takılmıyorsunuz. Firmalar açısından ise daha az işletme maliyeti karşılığında çok daha fazla müşteriye ulaşma imkânına sahip oluyorsunuz." dedi.

Sarıbulut.com'un başarılı CEO'su Serdar Karavil, son söz olarak çevrimiçi alışverişte zaman içerisinde yeni iş kolları ortaya çıkaracağını bu alanlara yapılan her yatırımın ise ekonomiyi canlandıracağını ve ekonomiye ivme kazandıracağını söyledi.