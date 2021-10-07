THY en iyi üç havayolundan biri seçildi

Dünyada en fazla okunan seyahat ve gezi dergileri arasında bulunan Conde Nast Traveler dergisinin okurları arasında gerçekleştirdiği oylamalar sonucunda belirlediği 'Okuyucuların Seçimi Ödülleri' açıklandı. 800 binden fazla okuyucunun katıldığı ankette okuyucular en iyi havayolları, havalimanları, şehirler, oteller, tatil köyleri gibi farklı kategorilerde beğendikleri hizmet ve uygulamaları oyladılar.



Yapılan oylama sonunda dünyanın en çok ülkesine ve uluslararası noktasına uçan Türk Hava Yolları, okuyucuların seçimi ile küresel havayolları arasında ilk 3 havayolundan biri olmayı başardı.



SONUÇ TESADÜF DEĞİL



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı sonucun tesadüf olmadığını belirterek "Pandemi sürecindeki zorluklara rağmen aldığımız önlemler, hijyen uygulamalarımız ve temassız hizmetlerimiz ile yolcularımızın takdir ve beğenisini toplamaya devam ediyoruz. Bu başarıyı tüm zorlu şartlara rağmen markasına sahip çıkan çalışma arkadaşlarıma, büyük Türk Hava Yolları ailesinin fertlerine borçluyuz. Markamızdan memnuniyetleri ve bizi layık gördükleri bu başarı için değerli Conde Nast Traveler okuyucularına teşekkür ediyoruz" dedi.

Basılı ve dijital medyada aylık toplam 37 milyon okuyucu ile buluşan derginin okuyucuların seçimleri ödüllerinde İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ikinci havalimanı seçilirken, İstanbul ise en iyi büyük şehirler kategorisinde beşinci olarak seyahat severlerin beğenisini topladı.