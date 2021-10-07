Yasin Hacıoğlu Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını değerlendirdi

Yasin Hacıoğlu, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediğini vurgulayarak gram altının Dolar/TL 'deki yükselişle birlikte 500 TL'ye doğru ilerlediğini kaydetti.

Powell salı günkü toplantıda salgının ekonomik toparlanmayı gölgelemeye devam ettiğini belirtti fakat para politikası ya da büyüme ile ilgili bir yorumda bulunmadı.

Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleriyse Fed'in ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanma taahhüdünü yeniden teyit ettiler ve Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklediler.

Üyeler, para politikasının mevcut duruşunun, maksimum istihdamı teşvik etmenin yanı sıra, zaman içinde ortalama yüzde iki olan enflasyona ve yüzde ikiye iyi çıpalanmış uzun vadeli enflasyon beklentilerine ulaşmak için uygun kaldığına karar verdiler.

GRAM ALTIN FİYATI

Dolar/TL 'deki düşüş ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyir arasında sıkışan gram altın, dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte birlikte 499-501 TL civarında bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI

Haftaya 1.739 dolar civarında başlayan ons altın, 1.762 dolar seviyesine kadar tırmandıktan sonra inişli çıkışlı bir seyiz izledi. Cuma günü yeniden yükselişe geçen ons altın, haftayı yüzde 0,3 yükselişle 1.755 dolar seviyesinden kapatmaya doğru ilerliyor.

YASİN HACIOĞLU KİMDİR?

13/07/1988 yılında Belgrad'da doğmuştur. Lise öğreniminin son 2 senesini Robert Collage'de tamamladıktan sonra,Cambridge Universitesinde ekonomi bölümünden mezun olup,Westminster Universitesinde yüksek lisans yapmıştır.

FAAL olarak Hacıoğlu Madencilik SAN.TIC.LTD.STI'de İcra kurul başkanlığı yapmaktadır.