Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yükseldi! Kritik veri açıklandı! 3 altın yorumu gündem oldu

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ABD`de Eylül ayında tarım dışı istihdam 194 bin düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin çok altında kaldı. Beklenti 488 bin düzeyinde olacağı yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 194 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 500 bin geleceği yönündeydi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4.8'E GERİLEDİ

Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 235 bin seviyesinden 366 bin seviyesine revize edildi. Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 4.8'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 5,2'den yüzde 5,1'ye ineceği yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,8'den yüzde 8,5'e indi. Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,8, 2022 için yüzde 3,8, 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 3,5 ve uzun dönem için yüzde 4,0 olarak açıklanmıştı.