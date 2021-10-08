Altın yatırımcıları o saate kilitlendi! 3 altın yorumu gündem oldu: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

3. Bazı analistler, 2021 yılında altın fiyatlarının zaten baskılandığını ve bunun nedeni olarak artan enflasyon karşısında Fed'in varlık alımlarını azaltabileceği beklentisini öne çıkardı. Yani mevcut fiyatlamanın içerisinde zaten varlık alımlarının azaltılacağı senaryosu var. Bu durumda Fed'in beklentiler doğrultusunda hareket etmesi durumunda altın fiyatları için yeni hikâyelerle yön bulma söz konusu olabilir.