“Amacımız Türkiye’nin önder ülke olduğu günleri görebilmektir”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi programa katılmak için geldiği Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen 'Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları' kapsamında öğrencilerle buluştu. ERÜ Rektörlüğü önünde üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen araçları ve droneları inceleyen Demir, öğrencilerden bilgiler aldı.

Ardından Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Sadece son 5 yılda ülkemizde yerli hiçbir savunma sistemimiz yokken Korkut, Sungur, Hisar A+, Hisar O+ gibi sistemlerimiz devreye giriyor. Hizmete girecek birkaç sistemimiz daha gelecek. MİLGEM'ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botlar, uçak gemisi seviyesindeki gemilerimiz, atak helikopterlerimiz faz-1 ve faz-2'si, 150 kilometre menzilli lazer güdümlü hassas füze ve mühimmatlarımız. Bu menzillerin giderek arttığı bir noktadayız. Uzaya erişmemiz, muhtelif hassas mühimmatlarımız ve sadece drone ve İHA'lar değil, anti drone ve bu alandaki hava savunma sistemlerimiz sadece 4-5 yılda teslim ettiklerimizdir" ifadelerini kullandı.

"Amacımız Türkiye'nin bilim ve teknolojinin çok çeşitli alanlarında önder ülke olduğu günleri görebilmektir" diyen Demir, şöyle konuştu:

"Amacımız tam bağımsız savunma sanayi diyoruz ama aslında amacımızın Türkiye'nin bilim ve teknolojinin çok çeşitli alanlarında önder ülke olduğu günleri görebilmektir. Her alanda mükemmel ve önde olamayabiliriz ama TURKOVAC aşısı bunun bir örneğidir. Demek ki aşı konusunda Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasına girme kabiliyetine sahip oldu. Diğer alanlarda da Türkiye'nin artık dünyada adından söz ettirebilir bir ülke olmasının önü açık. SİHA'larda bunları gördük. Bütün dünya SİHA'ları konuşuyor. Deniz alanında herkes uçak gemisi konuşurken, biz insansız hava aracı taşıyan gemi dedik. Bu başka bir oyun değiştirici olarak dünyanın gündemine girdi ve girmeye devam ediyor."

Programa, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, rektör yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

