Fahiş fiyata asla müsamaha yok

TİCARET Bakanı Mehmet Muş
, arz ve talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muş, "Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Ayrıca bir TV programına katılan Bakan Muş, gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yaptıklarını söyledi. Zincir marketlerdeki fiyatları da incelediklerini ve Rekabet Kurulu
'nun denetimlerinin sürdüğünü kaydeden Muş, "Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı bakıyoruz. Serbest piyasa ekonomisi
geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor" dedi. Muş ayrıca tarımda erken uyarı sisteminin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.
OTOMOTİV TAKİP ALTINDA
Araç satışlarıyla ilgili de iddialar olduğunu ve bunu inceleyeceklerini ifade eden Muş, "Hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz" dedi.