Gayrimenkulde yatırımlar değişiyor

Salgınla beraber, şehirleşmede ve konutta yeni kodlar oluşturulurken, müteahhitlerin geliştirdikleri projeler de hızla çeşitlenmeye başladı. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, pandemi sonrası gayrimenkul sektöründe yatırım alanlarının çeşitlendiğini belirterek, konut, AVM ve ofis üçgeninin dışında da girişimcilik hareketi gördüklerini söyledi. Kalyoncu, "E-ticaret ve lojistik faaliyetlerinin artışıyla depo ve veri merkezi yapıları artmaya başladı. Bunun için büyük ölçekli bir yatırımcı olmaya gerek yok. Daha geniş spektrumda hareket eden bir sektör görebiliriz. Bunlar önemli fırsatlar içeriyor" dedi.
AHŞAP EVLER DÖNEMI
Maliyet artışlarının sektörü yeni arayışlara yönlendirdiğini belirten Kalyoncu, "Bu tür durumlar bizi yeniliğe, icat çıkarmaya itiyor. Örneğin pandemiden sonra artan müstakil yapılarda ahşap daha çok kullanılmaya başlandı. Hatta çapraz lamine panel teknolojisi ile 10 katlı binalar yapılmaya başlandı. Şu anda betonarme yapıya göre yüzde 20 fazla maliyetle üretiliyor. Bu tür alanlara ilgi arttıkça, talep oluştukça üretim maliyeti düşecektir" dedi. Yeni yapılacak projelerde yeniden arz-talep dengelenmesinin sağlanacağını söyleyen Kalyoncu, geliştiriciler tarafında en büyük problemin arsa maliyetleri olduğunu ifade etti. Kalyoncu, "Arsa sahibi ile geliştiriciler, arsadan ortalama olarak yüzde 50-50 pay alıyor. Bu payın örneğin Bağdat Caddesi
'nde yüzde 75'e çıktığı zamanlar oldu. Bu oran zamanında gayrimenkul sektörüyle ilgisi olmayan kişilerin verdiği tekliflerle buraya çıktı. Aslında arsa sahibinin aldığı pay yüzde 30-40 seviyesinde olmalı" diye konuştu.
YERLİ YEŞİL SERTİFİKA GELİYOR
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YEŞİL
bina sertifikalandırma' programlarına da dikkat çeken Mehmet Kalyoncu, "Dünya çapında bildiğimiz sertifikaların hepsi yabancı. Türkiye
'nin dinamiklerine uygun bir yerli yeşil sertifikasyon ihtiyacı vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
YeS-TR (Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi) ile ilgili süreçleri tamamlıyor. Gelecek yıl ilk sertifikaların alınması bekliyoruz" diye konuştu. Kalyoncu, karbon ayak izi, atık yönetimi, su ve elektrik tüketimi gibi konularda artık daha radikal önlemler alınması gerektiğini belirtti.