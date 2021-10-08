İletişim Başkanı Altun’dan Reuters’in haberine tepki: Her ikisi de yalan!

Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında son dönemde iletişimin azaldığı iddiasında bulundu. Söz konusu 'iftira' niteliğindeki habere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, Foreign Policy'nin de Türkiye ile ilgili uydurma bir haber yayımladığını belirterek bu haberi "yalan haber"e örnek olarak gösterdi.

"HER İKİSİ DE YALAN"

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan." ifadelerini kullandı.