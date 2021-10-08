Okula maske dayanmıyor

Giriş Tarihi: 8.10.2021

Okulların açılmasıyla çocuk maskelerine talep 10’a katlandı. Yüksek talebe kumaş fiyatlarındaki artış da eklenince maske fiyatları yüzde 25 yükseldi. Sektör talebe yetişmek için ek yatırım yapıyor