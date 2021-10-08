Okula maske dayanmıyor





Bunun geçici bir durum olduğunu belirten Demir, "Arz ve üretimde sıkıntımız yok, fiyatlar 1-2 aya normale döner" diye konuştu. Maske üreticisi Ece A.Ş.'nin Genel Müdürü Nuri Doğan da, okulların açılmasıyla birlikte çocuk maskelerine talebin eylül ayında hızlı bir şekilde arttığını söyledi. "Marketlerin elinde yeterli ölçüde stok olmayınca, ihtiyaç/talep de arttı. Piyasada kısa sürede tedarik sıkıntısı yaşandı" diyen Doğan, talebe yetişebilmek için ek yatırım yaptıklarının bilgisini verdi.