SON DAKİKA | Bakan Dönmez: Karadeniz gazını 2023’te vatandaşımızla buluşturacağız

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı karadeniz gazıyla buluşturmak" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir televizsyon programında enerji piyasasının gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Dünyada yaşanan enerji krizine ilişkin, "30 yıldır bu sektörün içindeyim. Böylesini görmedim" diyen Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

Doğal gaz arıznda sorun yok. Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti.Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı. Doğal gaz fiyatındaki artışları fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz.

"DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARININ YARISINI KARŞILIYORUZ"

Bu yıl 10 milyar m3 fazla doğal gaz tüketiyoruz. Bununla beraber biz doğal gaz ve elektrik faturasının yarısını karşılıyoruz. Akaryakıtta vergi gelirlerinden 52 milyar lira oldu. 2021 yılı sonuna kadar bu rakam daha da artacaktır, eşel mobil sistemi devrede, desteğe devam edeceğiz.

"2023'TE VATANDAŞIMIZI KARADENİZ GAZIYLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Bu yıl sonu veya 2022 yıl başında sakarya'nın yanında başka bir sahada keşif amaçlı bir sondajımız olacak. Hedef 2023'te vatandaşımızı karadeniz gazıyla buluşturmak.

"NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDE SAYI ARTABİLİR"

Türkiye'de 2., 3. ve hatta ileride 4. nükleer santrali planlayabiliriz, Rusya ile güzel ilerleyen bir proje var, bu diğer alanlarda neden tekrarlanmasın, Soçi'deki görüşmede konu gündeme geldi, her iki taraf da konuya olumlu yaklaştı. Nükleer santral konusunda tek alternatifi Rusya olarak görmemek lazım, önümüzdeki dönemde netleşecek.

"PETROL KUYULARINDAN SEVİNDİRİCİ HABERLER GELİYOR"

Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu. Güneydoğu'da yeni açtığımız petrol kuyulardan çok sevindirici haberler geliyor.

Madende ihracat 9 ayda 4,38 milyar dolara ulaştı, yılı 6-6,5 milyar dolarla kapatabiliriz. Bu yıl Eti Maden bor ihracatında bir rekor kıracak.