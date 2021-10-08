Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

"5G'YE YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GEÇECEĞİZ"

Veri kısmında da çok başarılı işlere imza attık. 4,5G kullanan milyonlarca vatandaşımız var. Biz de inşallah yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçmek için çalışma yapıyoruz. Bu konuda önemli çalışmalarımız var. Türkiye artık kendi yerli ve milli araçlarını üretiyor.

KANAL İSTANBUL

4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz. 4 saat uçuşta 1.6 milyar kişiye ulaşabiliyoruz. Tabiki dünyada büyük gelişmeler var. Uzakdoğu'dan Uzakbatı'ya 710 milyar dolarlık ticaret var. Burada biz ne yapabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton civarında.