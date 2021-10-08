Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"HEDEFLERİMİZİ ÖNÜMÜZE KOYDUK, 50 YILI PLANLADIK"
Ulaştırma ve Altyapı Şurası'nda 3 gün boyunca ulaşım ve haberleşme konuşuldu. Kapanış oturumunda hedeflerimizin bir kısmını açıklayabildik. Yeni hedefleri önümüzde koyduk, 50 yılı planladık. Atatürk Havalimanı'nı projelendirip etkinlik alanına dönüştereceğiz. Çok güzel işlerden biri olacak burası.
"TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI"
Karayolu altyapısını belli bir seviyeye getirdik. Sadece yakıttan, zamandan ve çevreden büyük bir kazanım elde ettik. Bu yollar üzerinde, taşıt sayısı 4 katın üzerine çıktı. Trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalma yaşadık. Bunun karşılığı; bir canın bir bedeli olamaz tabiki de ama bu konforlu yollarla binlerce can kurtardık. Bütün iller birbirine bölünmüş yollarla bağlandı. Projelerimiz, tünel çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar hep Türkiye':nin bir değeridir. Karayolu yatırımını belli bir seviyeye getirdik. Bundan sonra karayolu yatırımlarımız devam edecek.
HAVALİMANI SAYISI 56'YA YÜKSELDİ
Havayolu halkın yolu oldu. 26 olan havalimanı sayısı 56 oldu. Şu anda da Rize-Artvin Havalimanı'nı bitime çalışmalarımız devam ediyor. Havayolu ulaşımında 210 milyon yolcu sayısına ulaştık.
İstanbul Havalimanı dünayda ikinci seçildi. İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı açısından Avrupa'da ilk sırada. Bunun işletmesini yapıyoruz. İç hat uçuşları arttığı sürece eski rakamları yakalayacağız.
"DENİZCİLİK BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ"
Son 19 yılda denizci ülke kimliğimizi kazandık. Denizcilik bizim vazgeçilmezimiz. Yüzde 90 ticaretin deniz ile sağlandığı bir ortamda, bu alana yatırımlarımız devam edecek.
Demiryollarına aslında çok erken başlamışız. Son 19 yılda demiryollarına çok büyük yatırım yapıldı. Ülkemiz hızlı tren ile tanıştı. 50 milyonun üzerinde vatandaşımız demiryolu ile seyahat etti. Burada amacımız, hızlı demiryollarını ülkemizin bütün kesimlerine dağıtmak. Ankara-İzmir, Konya-Karaman, Ulukışla-Niğde, oradan Mersin'e ineceğiz. Lojistik çalışmalarımız kapsamında ülkemizin her tarafını demiryolları ile örme gibi bir amacımız var.
Paris Anlaşması, egzos-emisyon ve nötr karbonların konuşulduğu ortamda demiryollarının olmaması imkansızdır.
"5G'YE YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GEÇECEĞİZ"
Veri kısmında da çok başarılı işlere imza attık. 4,5G kullanan milyonlarca vatandaşımız var. Biz de inşallah yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçmek için çalışma yapıyoruz. Bu konuda önemli çalışmalarımız var. Türkiye artık kendi yerli ve milli araçlarını üretiyor.
KANAL İSTANBUL
4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz. 4 saat uçuşta 1.6 milyar kişiye ulaşabiliyoruz. Tabiki dünyada büyük gelişmeler var. Uzakdoğu'dan Uzakbatı'ya 710 milyar dolarlık ticaret var. Burada biz ne yapabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton civarında.