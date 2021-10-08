TL mevduat 300 milyar lira arttı

Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), 23 Eylül'deki sürpriz faiz indiriminin ardından yatırımcılarla ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı kapsamında değerlendirmelerde bulunan TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
, enflasyondan dolarizasyona, parasal duruştan rezervlere, istihdamdan kurdaki artışa kadar birçok konuda piyasaya önemli mesajlar verdi.
İSTİHDAM TOPARLANDI
Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlamanın dikkati çektiğini belirten Kavcıoğlu, dayanıksız mal talebinde ise güçlenme gördüklerini söyledi. Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurgulayarak, "Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor" dedi. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngördüklerinin altını çizen Kavcıoğlu, "Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik" dedi. Para politikasının dezenflasyonu tesis edecek sıkılıkta süreceğini söyleyen Kavcıoğlu, soru-cevap bölümünde para politikasında sadece çekirdek enflasyona bakacakları yönünde bir taahhüt vermediklerini belirtti. Kavcıoğlu, "Manşet enflasyonu ikinci plana atacağımızı söylemedik" değerlendirnesinde bulundu.
TL'YE GEÇİŞ HIZLANDI
Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, "Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı
para (YP) mevduattan Türk Lirası
(TL) mevduata kayda değer bir dönüş gerçekleşti. Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor" dedi.
DÖVİZ HESAPLARINDA 4.5 MİLYAR $ SATIŞ
MERKEZ Bankası'nın faiz indiriminin ardından döviz satışını hızlandıran yerli yatırımcılar, hızlıca TL'ye geçti. Yerlilerin 22 Eylül'de 259.9 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 23 Eylül'deki faiz indiriminin etkisiyle 30 Eylül itibarıyla 255.4 milyar dolara indi. Bu süreçte 4.5 milyar dolarlık satış gözlenirken, TL mevduat hacmi ise 61 milyar liralık artışla 1 trilyon 877 milyar TL ile tarihi zirveye çıktı.
DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KÜRESEL
PARA politikasının yeterince sıkı olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, arz şoklarının sadece faiz kanalı ile kontrol edilemeyeceğini belirtti. Kavcıoğlu kurdaki yükselişin doların gücüyle ilgili olduğunu ve faiz artıran ülkelerde de doların yükseldiğini belirtti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yaptığı 23 Eylül'den bu yana bakıldığında, TL'nin kendi ligindeki ülkelerin para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olmadığı görüldü. O tarihten bu yana Brezilya Reali yüzde 3.7, Şili Pesosu yüzde 3.3, TL ise yüzde 2.5 değer kaybetti.
SİSTEME DÖVİZ GİRDİ
TL mevduatın yılbaşına göre 300 milyar liraya yakın artış kaydettiğinin altını çizen Kavcıoglu, "Yabancı para mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz girişine rağmen sınırlı bir artış sergiledi" diye konuştu.