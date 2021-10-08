TL mevduat 300 milyar lira arttı





DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KÜRESEL

Para politikasının yeterince sıkı olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, arz şoklarının sadece faiz kanalı ile kontrol edilemeyeceğini belirtti. Kavcıoğlu kurdaki yükselişin doların gücüyle ilgili olduğunu ve faiz artıran ülkelerde de doların yükseldiğini belirtti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yaptığı 23 Eylül'den bu yana bakıldığında, TL'nin kendi ligindeki ülkelerin para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olmadığı görüldü. O tarihten bu yana Brezilya Reali yüzde 3.7, Şili Pesosu yüzde 3.3, TL ise yüzde 2.5 değer kaybetti.