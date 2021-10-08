Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın bu yıl sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, Türk Telekom müşterilerine yüzde 50 indirimli bilet ve özel kapıdan giriş ayrıcalığıyla KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kahve severleri ağırlıyor.

Gastronomi alanında İstanbul'un marka festivali olarak geçen yıllarda da yoğun ilgi gören festival, gittikçe zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

ÖZEL TADIMLAR, ATÖLYELER, EĞİTİMLER VE KONSERLER

Kahve ile ilgili yüzlerce markanın bir araya geldiği Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festivali kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alıyor. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşıyor.

Festival kapsamında Türk Telekom Prime'lılar, yüzde 50 indirimli bilet ve onlara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkı gibi ayrıcalıklarla festivale katılım sağlayabiliyor. Festivale katılım için biletler dsmbilet.com, biletino.com ve "Dream On" mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Prime'lılar ise PRIME KAHVE yazıp 6262'ye yollayarak veya Türk Telekom online mobil uygulamasından aldıkları şifreyi belirtilen bilet satış noktalarındaki "Davetiye Kodum Var" alanına girerek giriş indiriminden yararlanabiliyorlar. Sonbahara renk katan etkinlik KüçükÇiftlik Park İstanbul'da 10 Ekim'e kadar devam edecek.