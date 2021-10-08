Webrazzi Londra merkezli Tech.eu’yu satın aldı

GİRİŞİM ekosisteminde gerçekleşen yatırım ve satın alma haberleri ile birlikte E-ticaret'ten Fintech'e yaptığı etkinliklerle sektörü bir araya getiren Webrazzi, Avrupa
'ya açılımı Londra
merkezli Avrupa'nın sayılı teknoloji haber sitelerinden Tech.eu'yu alarak yapıyor. Yılda 15 milyondan fazla kişiyi online olarak ağırlayan, binlerce kişiyi ise etkinliklerinde buluşturan Webrazzi kuruluşunun 15. Yılında Avrupa hedefinin ilk adımını atıyor. Daha önce İngilizce haberlerin haricinde Londra ve Berlin
'de çeşitli etkinlikler düzenleyerek Avrupa hedefinde ilk denemeleri gerçekleştiren Webrazzi, Tech.eu satın alması ile Türk girişimlerin yurt dışına açılmasına önemli bir destek verecek. 2013 yılında Avrupa girişim ve teknoloji ekosisteminde yer alan kurucu editör olan Robin Wauters
'ın liderliğinde çalışmalarına devam ediyor. Tech. eu, kullanıcılarına haber bültenleri, araştırma raporları, podcast röportajları ve çeşitli etkinlikler de sunuyor. Gerçekleşen satın alma ile birlikte Tech.eu, kendi markası ile çalışmalarına devam edecek ama şirket sahibi Webrazzi olacak. Webrazzi, Tech.eu satın alması ile birlikte İngiltere
, Rusya ve Avrupa pazarlarında ingilizce konuşan nüfusa da açılmış olacak. Halihazırda Webrazzi'nin kendi teknolojileri olan doğal reklam servisi, online etkinlik yönetimi, biletleme gibi servisleri ise Tech.eu'nun kullanımına sunulacak. Tech.eu'nun Avrupa'da yıllardır oluşturduğu müşteri birikimi ile birlikte dünya çapındaki teknoloji firmalarının artan ihtiyaçlarını karşılamak için Webrazzi, uçtan uca altyapı sağlayacak. Yıllardır Avrupa'da en iyi teknoloji haber ve veri kaynağı olarak görülen Tech.eu'yu satın alarak Avrupa'da genişlemekten heyecan duyduğunu dile getiren Webrazzi kurucusu ve CEO'su Arda Kutsal, Tech. eu ekibinin bugüne kadarki başarılarından ve geleceğe yönelik sağlam planlarından etkilendiklerini dile getirdi. Tech.eu kurucu editörü ve genel müdürü Robin Wauters, ekip olarak Tech. eu'yu kurmaktan edindikleri bilgi ve deneyimi Webrazzi ailesine getirmekten heyecan duyduklarını paylaştı.