650 bin TL kazanan fenomene % 15 vergi

Dünyanın en büyük video platformu YouTube
başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için yeni bir dönem başlıyor. Geliri 650 bin lirayı aşanlar beyanname verecek, kazançlarından yüzde 15 vergi alınacak. Geliri bu tutarın altında olanların ise beyanname verme, defter tutma, bildirimde bulunma yükümlülüğü olmayacak. Gelir vergisi istisnasından yararlanmak için bankada hesap açıp, hasılatın buradan tahsil edilmesi koşulu aranacak. Youtuber, uygulama geliştiricilerin kazanca konu mal ve hizmet teslimleri KDV'den muaf olacak. Bankaya hesap açan gelir vergisine tabi olmayacak. Cumhurbaşkanı stopaj oranını sıfıra indirebilecek.
TEVKİFAT YAPILMAYACAK
Sosyal medyada gelir elde edenlere yönelik bir dizi yeni vergi uygulamasını içeren 64 maddelik yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getiriliyor. İnternet
ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye
'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek. Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Youtuber'ların kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ ÖNLENİYOR
Komisyonda milletvekillerinin
düzenlemeye
yönelik
soruları yanıtlayan
Gelir İdaresi
Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt
,
"Bu oran
tespit edilirken
bu tarz faaliyette
bulunanların
kârlılık oranlarını
tespit ettik
ve bu oranlara
göre vergi yükü
nedir onu tespit
ettik. Baktığımızda
vergi
yükü ortalama
15, 16 ve
17 civarındaydı,
buna göre 15
belirlendi. Çok
yüksek belirlendiği
zaman bu
insanlar yurtdışında
da bu
faaliyette bulunabilirler.
Yurtdışında
şirket
kurup düşük
vergi oranlı
ülkelerde faaliyet
yapabilirler"
diye konuştu.