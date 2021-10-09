Giriş Tarihi: 9.10.2021

Dijital piyasalarda tekellerin gücü kırılacak METİN CAN

Elektronik ticarette hakim teşebbüslerin gücünü kırmak için harekete geçiliyor. Dijital piyasalara yönelik hazırlanan yeni taslakta, bu platformların kendi ürünlerine avantaj sağlamasının önüne geçilecek