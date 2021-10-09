Dünyanın ilk yapay zekâlı ulaşımı Kuzey Marmara’da

Dünyanın 4 şeritli en geniş tünellerine sahip olan Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), TÜBİTAK
işbirliğiyle bir projeye imza atıyor. Geliştirme süreçleri devam eden proje hayata geçtiğinde, otoyol güvenliğini sağlayacak ve yol üzerinde meydana gelebilecek bir olayda anında müdahale hizmeti sunacak. Dünyanın ve Türkiye'nin ilk fiber optik ve yapay zekâ tabanlı akıllı ulaşım sistemi olacak projenin gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.
2 AŞAMADAN OLUŞUYOR
Proje uygulaması iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama, fiber optik sensörlerin kullanılarak zemin titreşimlerindeki anormalliklerin tespit edilmesi.
İkinci aşama ise anormalliğin tespit edildiği bölgeye droneların gönderilmesi ve harekete geçirilmesi. Dronelar tarafından izleme sırasında toplanan bilgi ve görüntüler, gerekli aksiyonların alınması için görevlendirilen veya en yakın olan istasyona gönderiliyor.
Yapay zekâ sayesinde farklı senaryoları anında değerlendirebilen proje ile olayların detayları ve boyutu kolayca analiz edilebilecek.
YERLİ VE MİLLİ BİR ÜRÜN
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
lazer, fiberoptik, elektronik, sinyal işleme, yapay zeka gibi bir dizi teknolojiyi kullanarak TÜBİTAK BİLGEM ve SAMM Teknolojinin ortak çalışması ile ortaya çıkmış olan Fiber Optik Tabanlı Akustik Algılama Sistemi FOTAS'ın yerli ve milli bir ürün olduğunu vurguladı. KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ise, "Proje ile önceliğimiz, yine insan hayatı olacak. Can kayıplarımızın en aza inmesi için devreye alacağımız, dünyanın ilk yapay zekâ tabanlı akıllı ulaşım sistemi ile büyük bir yol katedeceğiz" dedi.