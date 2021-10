Hem Türkiye’de hem de dünyada ilk olacak! İki aşamalı proje için tarih verildi

"Biz de KMO olarak ilk günden itibaren teknoloji, yapay zeka, Ar-Ge ve inovasyonu tüm iş süreçlerimize yansıtıyoruz. Şimdi de KMO'da seyahat eden yolcularımızın güvenliğinin sağlanmasında yeni bir dönemi başlatacak önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyoruz. KMO, TÜBİTAK ve SAMM Teknoloji olarak yakaladığımız sinerji ile dünyanın ilk fiber optik tabanlı akıllı ulaşım sistemini hayata geçirmek için son aşamaya geldik. 8 yıllık uzun soluklu bir Ar-Ge süreci neticesinde geliştirdiğimiz projemizde, fiber ve lazer teknolojilerini birlikte kullanarak yapay zeka ile olay tespit etmeyi, dronelarla anında havadan görüntü almayı ve olay yerine en hızlı, en doğru şekilde müdahale edilmesini amaçlıyoruz. Her iklim koşulunda 7/24 lokasyon belirleme, kazaya ilişkin ilk bilgi akışının hızla sağlanması, drone destekli anında görüntü alma ile tüm ekiplerin en doğru analiz ve yönlendirmelerle aksiyon alması son derece önemli bir kazanım olacak. Elbette bu proje ile önceliğimiz, her zaman olduğu gibi yine insan hayatı olacak. Can kayıplarımızın en aza inmesi için devreye alacağımız, dünyanın ilk fiber optik ve yapay zeka tabanlı akıllı ulaşım sistemi ile çok büyük bir yol katedeceğiz. Akıllı teknolojiler ve yapay zekanın getirdiği benzersiz faydalar ile KMO olarak yeni nesil otoyol kavramına değer katmayı sürdüreceğiz."