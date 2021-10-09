Kara, deniz ve hava araçlarına entegre ediliyor! Göz kırpma süresinde...

'28 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'

Ökçün, sistemin Türkiye'de güvenlik güçlerine ait 3 bine yakın taşıtta kullanıldığını belirterek, "Motivasyonumuz daha iyi sistemler oluşturmak adına her geçen gün artıyor. Şu anda 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya, Singapur, Malezya, Tayland, Kazakistan, Ukrayna, Amerika, Brezilya gibi birçok ordu şu anda bizim üretmiş olduğumuz Türk malı infilak bastırma sistemlerini kullanıyor. Her geçen gün pazarımız büyümekte. Şu anda dünyada üç ana üretimden bir tanesi ve büyüklük olarak ilk iki firmadan birisi olduk. Amerika ve Bulgaristan üzerinde yeni yatırımlarımızla birlikte Avrupa Birliği ve Amerikan pazarlarında da yeni yatırımlarımızla orada montaj tesislerimizle girmeye devam ediyoruz" diye konuştu.