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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Kayabaşı için 14 firma yarışıyor

SEDA TABAK SEDA TABAK
Kayabaşı için 14 firma yarışıyor
Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, konut piyasasını hareketlendirecek yeni projeler serisine başladı. Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yılın son çeyreğinde 15 bin konutu satışa sunacağını açıklamıştı. Yeni projeler için düğmeye basan şirket, bu kapsamda 'İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' ihalesinin ilk oturumunu dün gerçekleştirdi. Markalı konut üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği arsaya 14 firma talip oldu. Arsaya talip olan firmalar arasında Artaş İnşaat, Ege Yapı, Fuzul Yapı, İhlas Yapı bulunuyor.

MİLLET BAHÇESİ'NE KOMŞU
Başakşehir Millet Bahçesi'ne komşu konumdaki arsa, Adnan Menderes Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na da yakın mesafede konumlanıyor. Kayabaşı 8. Etap projesi 30 bin 56.45 metrekarelik büyüklükte olan arsa alanında hayata geçirilecek. Proje kapsamında emsale inşaat alanı ise 44 bin 901 metrekare olarak açıklandı. Arsada proje geliştirecek firma önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda belli olacak.

İHALEYE KİMLER KATILDI?
İhalenin ilk oturumuna, İntaya İntes İnşaat, Kiler GYO&Biskon Yapı, Yıldızlar İnşaat, Ege Yapı, Fuzul Yapı, Öz Er-ka İnşaat, İsra Group&Argüp Mühendislik, Durmaz Otomotiv&Kardelen Oto İnşaat, Özyazıcı İnşaat, Ebruli İnşaat, Som Plus Yapı inşaat&Binbay Yapı, İhlas Gazetecilik&İhlas Yapı, Artaş İnşaat ve İntek Yapı katıldı.

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Kayabaşı için 14 firma yarışıyor
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