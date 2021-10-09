Nijerya ile enerji işbirliği

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Nijerya
'ya resmi bir ziyaret planladığını belirterek, "Bu ziyarette hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşma imzalamayı hedefliyoruz" dedi.
Türkiye ve Nijerya arasında düzenlenen 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılan Dönmez, "Başta enerji ve madencilik olmak üzere sanayi ve teknoloji, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim, kültür ve turizm, gençlik ve spor alanlarında işbirliği imkânlarını ele aldık" diye konuştu. Bakan Dönmez, Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaret hacminin 2020 yılı sonunda 2 milyar dolara ulaştığına işaret etti.