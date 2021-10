Sürdürülebilir ekonominin lideri kadınlar olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inandığını belirterek, "Çevreye sıfır zarar ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim ve hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim" dedi. Halkbank tarafından düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, sürdürülebilir kalkınmayı başarmayı isteyen her ülkenin, kadınların güçlenmesine büyük vurgu yaptığına dikkat çekti. Erdoğan, "Çünkü kalkınma ancak kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesiyle mümkündür. Ekonomik ve sosyal güçlenme, birbirini tetikleyen ve büyüten unsurlar. Ülkemizin güzide kurumlarından Halkbank'ın bu konuya gösterdiği önem gerçekten büyük bir takdiri hak ediyor. Kadınların kendi işlerini kurmaları ve bu konuda cesaretlenmeleri için verdikleri krediler hayatları dönüştürüyor" diye konuştu.Emine Erdoğan, Türkiye'de ilk defa bir bankanın bünyesinde "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü" kurulduğu bilgisi aldığını aktararak, şöyle devam etti: "Kadın girişimci ekosisteminin destekleniyor olması son derece umut verici. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi yalnızca para kazanmaları anlamına gelmiyor. Kadınlar, gelecek nesillerin yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde en önemli aktörler. Dolayısıyla kadınların güçlenmesi ve donanımlarını artırmaları, toplumu da şekillendiriyor. Güçlü kadınların sayıca çoğalması, kadınlarla ilgili yaygın sorunların da önüne geçiyor. Kadına yönelik şiddet, insan haklarının korunması, fırsat eşitliği gibi konularda farkındalık artıyor. Kadınların yalnızca çalışan olmalarını değil, girişimci olarak karşımıza çıkmalarını arzu ediyoruz. Bugün dünyamızı şekillendiren kişiler, ağırlıklı olarak girişimcilerden oluşuyor. Bilhassa bu sebeple kadınların girişimcilik dünyasında kendilerine yer açmaları çok önemli. O zaman dünyamıza kadın eli değmiş olacak."Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan , 7 ayda 57 bin kadın girişimciye ve 5.5 milyar lirayı aşan kredi hacmine ulaştıklarını belirterek, "Projenin birinci yılında 100 bin kadın girişimcimize 10 milyar TL kredi desteğine ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Projeyi 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlattıklarını hatırlatan Arslan, "Yurt çapında Üreten Kadınlar toplantıları gerçekleştirdik. Canlı yayınladığımız etkinliklerimiz 250 binin üzerinde katılımcı tarafından takip edildi. Ülke genelinde yaptığımız toplantılar binlerce katılımcı ile her alandan kadın girişimcinin buluşma noktası oldu. Kredimizden faydalananların yüzde 75'inin cirolarında önemli iyileşme sağlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gelenekselleştirerek düzenleyeceğimiz Üreten Kadınlar Zirvelerimizde, yıl içinde kadın girişimci kredisi kullanmış, markalaşma, inovasyon, bulunduğu yöreye katkı, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında öne çıkmayı başarmış girişimcilerimizi belirleyerek, onları ödüllendireceğiz" ifadelerini kullandı.Erdoğan, son yıllarda aşırı hava olayları yaşandığını, hazin örneklerinin Türkiye'de de tecrübe edildiği yangınlar, seller ve aşırı hava olaylarının tüm dünyada yıkıcı etkiler yaptığını belirtti. "İklim mültecisi" diye bir kavramın hayatlara girdiğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "İklim krizi ve yetersiz kaynaklar, savaşlardan çok daha fazla insanı yerinden edecek. Tüm bunlar kaynaklarımızın hızla tükendiği anlamına geliyor. Eğer kulak kesilirsek, tabiatın imdat çığlığını duyabiliriz. Bu karanlık tablonun ardında tüketerek üreten kâr odaklı endüstriler var. Oysa biliyoruz ki kadınların da eşit şekilde yer aldığı bir ekonomi dünyası, kaynakları daha adil kullanacak. Gelecek nesillerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını da daha iyi gözetecek. Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde, kriz ve afetlerde kadınların nasıl büyük bir güce dönüştüğünü çok kez gördük. STK'larda toplumsal dayanışmanın üstün örneklerini yine kadınlar ortaya koyuyor."Sıfır Atık Projesi'nin, kadınlarda büyük bir karşılık bulduğuna işaret eden Erdoğan, "En çok içselleştirmenin kadınlarda gerçekleştiğini şahsen gördüm. Çünkü tabiatla kadınların manevi ilişkisi yürekten gelen bir meleke gibidir. Dolayısıyla kadın kalbinin bir yandan üretirken bir yandan doğmamış çocukların hakkını koruyacağını biliyorum. Kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inanıyorum. 'Çevreye sıfır zarar' ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim ve hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim" diye konuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların imkânsızlıklar içinde dahi yoluna devam ettiğini belirterek, "Halkbank'ın yürüttüğü bu projede kredi dönüş oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu oran dahi bize kadınların kendilerine küçücük bir destek sağlandığında bunu nasıl üretime dönüştürdüğünün resmidir" dedi. Hali hazırda kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 34 olduğunun bilgisini veren Bakan Yanık, bu oranı 2023'te yüzde 38.5'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. 2007-2019 yılları arasında İŞKUR aracılığıyla 215 bin 658 kadına girişimcilik eğitiminin verildiğini anlatan Yanık, "2 milyon 323 bin 775 kadınımız da aktif işgücü programından yararlandı" diye konuştu.İklim değişikliğiyle mücadelenin, dünyanın en önemli meselesi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Hükümetler Arası İklim Paneli'nin yeni yayınladığı rapor, dünyayı uyandırması gereken bir çalar saattir. Küresel ısınmanın görülmemiş seviyeye gelmesinin insan kaynaklı olduğu kesin bir şekilde ortaya kondu. Değişmesi gerekenin bizler ve yaşamlarımız olduğu çok açık. Mikrodan makroya her alanda hem zihinsel hem de endüstriyel bir dönüşüme ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.Atıktan üretilen ürünlerin yer aldığı "Atıksız" sergisini gezerek, eserleri inceleyen Emine Erdoğan, Türkiye'nin 7 bölgesinden 28 girişimci, sporcu, sanatçı, sanayici, fikir lideri kadının kendi hikâyelerini aktardıkları "İlham Veren Kadınlar" sergisini de ziyaret etti.