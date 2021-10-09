Türkiye’nin üretimde cazibesi arttı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye
-Asya
Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, "Asya'da üretilip Avrupa
'ya getirilen ürünlerde ödenen nakliye fiyatlarındaki artışlardan dolayı, üretici açısından havaleli ürün dediğimiz ürünlerin pazara yakın bir yerde üretilmesi çok daha ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu noktadan bakıldığında da alt yapısı kuvvetli, yan sanayisi kuvvetli olan Türkiye öne çıkıyor" dedi.
Kolbaşı, AB ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin Almanya başta olmak üzere AB'de birçok firma için üretim bazında alternatif bir yatırım ülkesi olduğunu ifade etti. Kolbaşı, rakamlara bakıldığında Türkiye'nin bazı sektörlerde Çin'den hemen sonraki en büyük tedarikçi konuma geldiğini ve hatta bazı alanlarda daha iyi seviyede olduğunu dile getirdi.