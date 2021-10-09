Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye’nin üretimde cazibesi arttı
Giriş Tarihi: 9.10.2021

Türkiye’nin üretimde cazibesi arttı

Türkiye’nin üretimde cazibesi arttı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, "Asya'da üretilip Avrupa'ya getirilen ürünlerde ödenen nakliye fiyatlarındaki artışlardan dolayı, üretici açısından havaleli ürün dediğimiz ürünlerin pazara yakın bir yerde üretilmesi çok daha ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu noktadan bakıldığında da alt yapısı kuvvetli, yan sanayisi kuvvetli olan Türkiye öne çıkıyor" dedi.
Kolbaşı, AB ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin Almanya başta olmak üzere AB'de birçok firma için üretim bazında alternatif bir yatırım ülkesi olduğunu ifade etti. Kolbaşı, rakamlara bakıldığında Türkiye'nin bazı sektörlerde Çin'den hemen sonraki en büyük tedarikçi konuma geldiğini ve hatta bazı alanlarda daha iyi seviyede olduğunu dile getirdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin üretimde cazibesi arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA