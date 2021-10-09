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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Üreticilere destek ödemesi başladı

Üreticilere destek ödemesi başladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Hububat desteği kapsamında 4 milyon 362 bin, sertifikalı tohum üretim desteği için 11 milyon 613 bin, mazot gübre desteği için 2 milyon 237 bin, sertifikalı fidan üretim desteği için 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" dedi. Hayvan Takip Sistemi'nin tanıtımında da konuşan Pakdemirli, bu sistemin uygulandığı hayvancılık işletmelerinde, süt veriminde yüzde 25 artış ve sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış tespit edildiğini söyledi.
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Üreticilere destek ödemesi başladı
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