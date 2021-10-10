Altın fiyatları için çifte destek oldu! Yeni zirveler yakın mı? Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı

Dolar kuru ve ons altın fiyatları ile yön bulan gram altın, son 1 ayda 478-488 bandını yukarı yönlü kırdı. Önce 500 lira psikolojik direncini aşan gram altın ardından ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ons tarafından desteklenerek 510 liraya dayandı. Altın fiyatları bu seviyenin ardından bir miktar kar satışı yiyerek haftayı 506 liradan kapattı. Gram altın fiyatları en son 8 Temmuz 2021 tarihinde 508 liranın üzerinde seyretmişti.
ALTIN FİYATLARI İÇİN ÇİFTE DESTEK OLDU
Hem dolar tarafındaki dalgalanmalardan hem de ons tarafındaki yükselişle destek bulan gram altın fiyatları bulduğu çifte destek ile 510 liraya dayandı. Gram altın 509,99 lira seviyesini görmesinin ardından bir miktar kar satışı yiyerek 506 lirayla haftayı primli kapattı. Bununla beraber gram altın için haftalık prim yüzde 1'in üzerinde oldu.
ALTIN YATIRIMCILARININ GÜNDEMİNDEKİ KRİTİK SORULAR
-Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?
-Altında alım mı satım mı zamanı?
-Altın fiyatları yeni alım fırsatı verecek mi?
-Altın 2021 yılında yeni zirvesini görecek mi?
ALTIN UZMANI İSLAM MEMİŞ A HABER'DE TEK TEK AÇIKLADI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de yatırımcıların aklındaki kritik sorulara yanıt vererek altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. İşte o açıklamalar:
"ALTIN 2 HAFTADIR YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ"
Altın fiyatları iki haftadır yükseliş trendine girdi. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra ons altın tarafında 30 dolarlık bir değer artışı gördük ve ons 1750 dolardan 1780 dolara çıktı.
İSLAM MEMİŞ: AÇIKLANAN VERİLER ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK OLDU
ABD'deki verilerin olumsuz gelmesi altın fiyatları için destek olmaya devam ediyor. Ciddi bir ekonomik krizden bahsediyoruz ABD tarafında. Dolar kurundaki dalgalanmalarda gram altın fiyatları için destekleyici olunca altın, 507 lira seviyesine kadar yükseldi. Bununla beraber çeyrek altın fiyatı 830, cumhuriyet altını fiyatı ise 3400 lira oldu.
ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ ZİRVELER YAKIN MI?
Gram altın tarafında kısa vadede bu yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yani takip ettiğimiz bant aralığı 515-520 lira. Ancak 2021 yılı sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş olursa yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz.
GRAM ALTIN TARAFINDA TARİHİ ZİRVE SEVİYESİ 540 LİRADA BULUNUYOR
Gram altın için zirve seviyesi 2020 yılında 540 lira ile görüldü. Bununla beraber 2021 yılı bitmeden bu seviyenin üzerinde rakamlar görme ihtimalimiz giderek güçleniyor.
"ALTIN ALMAK İSTEYENLER KAR SATIŞINI BEKLEMELİ"
Kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor.
İSLAM MEMİŞ 'ALIM FIRSATI' VEREN SEVİYELERİ AÇIKLADI
Genel görüntüye baktığımız zaman da dolar kurundan almış olduğu destek gram altın / TL fiyatının yükselişlerini destekler. O yüzden 500 lira seviyesinin altında sarkmalar olursa yılsonuna kadar önümüzdeki yıl düğün yapacak, altın borcu olan veya altına yatırımı olacak vatandaşlarımıza iyi alım fırsatları sunacaktır.
"ALTIN YATIRIMCILARI UZUN VADELİ DÜŞÜNMELİ"
Yatırım yapmak isteyenler de uzun vadeli düşünmeli kısa vadeli dalgalanmalarda ters pozisyonda kalabilirler. Ama şu andaki küresel ekonomik tablo, altın fiyatları için yükselişlerin olabileceğini bize işaret ediyor.
"EMTİA FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİ İÇERİSİNDE"
Altın fiyatları ile beraber gümüş gram fiyatı ve gümüş ons fiyatında da yükselişler oldu. Genelde emtia fiyatları son bir aydır yükseliş trendini içerisinde.
İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in A Haber'deki o açıklamaları:
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