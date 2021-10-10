İklim Dostu Sanayi Sitesi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya
'ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz" diye konuştu. Konya'da Sanayi Sitesi'ni gezen Kurum, "Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. Bu sanayi sitemiz de Türkiye
'de 'iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak" dedi.
SIFIR ATIĞA UYUMLU
Sanayi sitesinin her aşamasında 'sıfır atık sanayi' uygulamalarını hayata geçireceklerini aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Buna da 'iklim dostu sanayi projesi' adını veriyoruz."
ELEKTRİĞİNİ DE KENDİ ÜRETECEK
SANAYİ sitesinde 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2 bin 690 dükkânın ve 134 ticari alanın yer alacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi: "Bu sanayi sitemizin içerisine sıfır atık merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı bir sanayi tesisi haline getireceğiz. Dükkânlarımızı 2022 sonuna kadar tamamlayacağız."