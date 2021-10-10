Küresel şirketlere % 15 vergi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) dev uluslararası şirketlere vergi ödeme zorunluluğunda mutabakata vardı. Buna göre, Google
, Amazon
, Facebook
ve Apple
gibi dev şirketlerin ilk harfinden adını alan GAFA şirketleri olarak tanımlanan çok uluslu firmalarının yüzde 15 oranında küresel asgari vergi ödemesi kabul edildi. Uygulanması durumunda yıllık 150 milyar dolar ek vergi geliri getirmesi beklenen anlaşma, G-20 liderlerine sunulacak. Anlaşmaya 140 ülkenin 136'sı onay verirken, Pakistan
, Kenya, Sri Lanka ve Nijerya kabul etmedi. OECD açıklamasında, yeni asgari vergi reformunun, "cirosu en az 750 milyon euro olan şirketler için geçerli olacağı ve küresel olarak her yıl yaklaşık 150 milyar dolar ek vergi geliri elde edilmesini sağlayacağı" vurgulandı.
'YÜZYILDA BİR OLUR'
Uzlaşma taslağına göre, özellikle cirosu 20 milyar euroyu aşan en kârlı 100 çok uluslu şirketin gerçekleştirdiği karların dağıtımı konusunda çeşitli parametreler belirlendi. İlk yüzde 10, şirket genel müdürlüklerinin bulunduğu ülkelere gidecek. Ek kârın yüzde 25'i tüketim ülkeleri arasında ciro düzeyine göre dağıtılacak. OECD Vergi İşleri Direktörü Pascal Saint- Amans, Fransız BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Tarihi bir anlaşma yaptık. Bu ancak yüzyılda bir olur. Uluslararası vergilendirme konusunda, önümüzdeki yüzyıl için yeni kuralları koyduk" dedi.