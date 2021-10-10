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Giriş Tarihi: 10.10.2021 11:55

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) yeni başkanı seçildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Ulusal Fındık Konseyi UFK yeni başkanı seçildi

Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) geçtiğimiz hafta Trabzon’da yapılan olağan genel kurulunda meslek gruplarından seçilen delegeler, başkanı seçti. Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Hamza Bölük, Ulusal Fındık Konseyi’ne (UFK) 3 yıllık dönem için başkan oldu.

Ulusal Fındık Konseyi'nin geçen hafta belirlenen delegeleri, konseyin başkanını belirledi. Meslek gruplarından seçilmiş olan delegeler, aynı zamanda Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olan Hamza Bölük'ün başkan olmasına karar verdi.

Hamza Bölük başkanlığındaki Konsey'in yeni yönetim kurulunda Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan başkan yardımcısı olarak görev alırken, Konsey'in eski başkanı Sebahattin Arslantürk de muhasip üyeliğe getirildi.

Yönetim Kurulu'nun diğer üyelikleri ise Levent Başaran (Akçakoca Ziraat Odası Başkanı), Ziver Kahraman (Ordu Ticaret Borsası Başkanı), Adem Sarı (Sakarya Ticaret Borsası Başkanı), Mustafa Poyraz (Poyraz Poyraz Gıda), Ali Haydar Gören (İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı) ve Ercan Türktemel'e (Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) verildi.

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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) yeni başkanı seçildi
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