Yüz binlerce esnaf bekliyordu: Vergi muafiyeti geliyor!





KÜÇÜK ESNAF İÇİN VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR



Yaklaşık 860 bin civarında olan ve 'küçük esnaf' olarak ifade edilen mükellef grubunun, kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Ayrıca düzenlemeyle, 'sosyal medya' olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlarla, mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan sağladıkları kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınacak ve elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri sağlanacak.