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Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:13

Ankara-İzmir YHT Projesi'nde T-1 Tüneli'nde yarın ışık görülecek

AA
Ankara-İzmir YHT Projesi’nde T-1 Tüneli’nde yarın ışık görülecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesi kapsamında yapımına başlanan Eşme-Salihli kesimindeki T-1 Tüneli'nde yarın yapılacak ışığı görme törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Ankara-İzmir YHT Hattı Projesi'nin 74,4 kilometrelik Eşme-Salihli kesiminde yer alan 21 viyadük ve 25 tünelden biri olan T-1 Tüneli, Türkiye'de TBM ile yapılan en büyük çaplı tünel olma özelliği taşıyor.

İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Tünel kazı ve segment montaj imalatına 20 Mart'ta başlanan ve kısa sürede tamamlanan T-1 Tüneli, Türkiye'de demir yolu ve güvenlik hattının tek kesitte iki katlı olarak inşa edilen ilk olma özelliği taşıyor.

Tünel içinden ambulans ulaşımının da sağlanabileceği üst katta hızlı tren hattı, alt katta da güvenlik olmak üzere iki katlı olarak tasarlandı.

Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma Planı çerçevesinde demir yolu yatırımları hızlandırıldı.

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Ankara-İzmir YHT Projesi'nde T-1 Tüneli'nde yarın ışık görülecek
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