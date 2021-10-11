İstanbul’da dev dönüşüm hareketi





Yıkılan riskli alan kadar üretim yapıyoruz. Kimi projelerde de hak sahiplerine yapılan dağıtımdan sonra kalan birimleri satarak yine o proje için gelir sağlıyoruz. Burada en önemli nokta şu ki, bu projelerde asla kâr amacı yok. Kaldı ki üstüne bir de indirim yapılıyor. Vatandaşın faydasına ortaya çıkan maliyetin bir kısmı bakanlıkça karşılanıyor" şeklinde konuştu.