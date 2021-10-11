Maden sektöründen ihracat rekoru

Muhtemelen bu artış trendi devam ederse biz yılı belki 6-6,5 milyar dolar ihracatla kapatmış olacağız. Burada da en büyük pazarlarımızdan birisi Asya. Çin burada en öncü pazarlarımızdan birisi ama dünyanın hemen her yerine birçok maden ürünü ihraç edebiliyoruz" dedi.