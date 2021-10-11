Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM’de konuştu: Rezervler güçlü artış gösteriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Şahap Kavcıoğlu, "Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasına ulaştı. Yatırım ve istihdam eğilimindeki artış sürmekte" sözlerini kullandı. Şahap Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir." dedi.
Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Sanayide istihdam güçlü seyrediyor. AB ile dış ticarette fazla vermeye başladık. Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha belirgin. Salgın döneminde ülkeler çeşitli uygulamalarla ekonomilerini desteklemişlerdir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına olanak sağlıyor.
TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI
Gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye, kamu ve hanehalkı borçluluğunda görece olumlu ayrışıyor. Türkiye OECD ülkeleri ve Çin ile birlikte yüzde 1.7 ile 2020'de pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olmuştur.
MB REZERVLERİ ARTIYOR
MB rezervleri istikrar kazandı, güçlü artış gösteriyor. Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Cari açıkta düzeltmenin başladığını söyleyebiliriz. Cari dengede görülen iyileşme fiyat istikrarı için önemli.
CARİ FAZLA BEKLENİYOR
İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.
Bireysel kredilerdeki büyüme firma kredilerinin üzerinde.
Yıl sonuna göre bakıldığında kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yüzde 6.9'dur. Aynı büyüme eğilimi yıl sonu için yüzde 9.4'lük bir büyüme ima etmektedir. 2021 yılında TL mevduat güçlü artışını sürdürmüş, yabancı para mevduat artışı görece sınırlı kalmıştır. Yakın dönem gerçekleşmelerinde TL tercihi devam etmiştir. Yabancı para mevduat azalmıştır.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM'de konuştu: Rezervler güçlü artış gösteriyor