Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM’de konuştu: Rezervler güçlü artış gösteriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Şahap Kavcıoğlu, "Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasına ulaştı. Yatırım ve istihdam eğilimindeki artış sürmekte" sözlerini kullandı. Şahap Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir." dedi.

Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Sanayide istihdam güçlü seyrediyor. AB ile dış ticarette fazla vermeye başladık. Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha belirgin. Salgın döneminde ülkeler çeşitli uygulamalarla ekonomilerini desteklemişlerdir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına olanak sağlıyor.