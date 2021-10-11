Son dakika haberi | Memur-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması: 3600 ek gösterge için o tarihte start verilecek

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplu sözleşme süreci içerisinde 'çözülecek' dediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çalışma yapılması talimatını verdiği 3600 ek gösterge ile ilgili bir yeni açıklama daha geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin Memur Sen'in teklif ettiği bir madde olduğunu belirterek, "Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili "Biz bunun çalışmalarına zaten başladık ve verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerini kullanmıştı.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor.
Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.
Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun ise unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
DAHA ÖNCE KAPSAM NASILDI?
3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.
ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILACAK?
Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan ünvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.
DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA
Tasarruf teşvik fonu, taşeronların kadroya geçirilmesi, emeklilere intibak sağlanması gibi devrim niteliğinde bir değişiklik olacak ek gösterge düzenlemesi kapsamlı bir çalışmayı da içeriyor.
3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile neler değişecek
KİMLERİ KAPSAYACAK?
Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.
ÇALIŞMAYI KİM YÜRÜTECEK?
Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ilye birlikte Hazine Mali Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.
TASLAK NASIL HAZIRLANACAK?
Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi bekleniyor.
MEVCUT EMEKLİLERİ KAPSAR MI?
Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.
3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI NASIL OLACAK?