Türkiye’de bir ilk olacak: Annelerin şarj problemi bitiyor!

"Anneler, pazara gittiklerinde ya da dışarıya çıkıp bir yerde oturduklarında cep telefonlarının şarjı bittiğinde dolduramıyorlar, daha kısa sürede eve gitmeye çalışıyorlar. Onları daha özgür kılalım istedik. Çocuğunu parka götürmüş, arkadaşı ile bir yerde oturup kahve içiyor ama telefonunun bataryası bittiği için şarj problemi yaşayan birçok insan var. Biz de bunları düşünerek güneş enerji santrallerini minyatür hale getirip bebek arabalarına monte ettik, çok da şık oldu. Anneler, çocuklarıyla dışarıya çıktıklarında şarj problemi yaşamadan telefonlarını güneşten elde edilen elektrik ile doldurabilecekler."

"30-40 YIL ÖMRÜ OLAN PANELLER"

Sistemi kullananların enerjisiz kalmayacağına dikkati çeken Sarvan, "İki cep telefonunu gün boyunca en az 3 ya da 4 kez doldurabilirsiniz. Kapasitesi iyi durumda. Özel esnek paneller, çabuk kırılmayacak nitelikte. 30-40 yıl ömrü olan paneller. Bebek arabasını bu kadar kullanamazsınız ama panelleri çıkarıp başka bir yere monte edebilirsiniz." diye konuştu.

"ÇOK CİDDİ TALEP VAR"

Tarık Sarvan, ilk model arabayı ürettiklerini ve patentini alarak tanıtımlara başladıklarını söyledi.

Bebek arabası üreten firmalarla bir araya gelip sistemin seri üretimine başlanabileceğini belirten Sarvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız örnek çok iyi karşılandı, yurt içinden ve dışından çok ciddi talep gördü. Panellerin seri üretimine gelecek yıldan itibaren başlayacağız. Bebek arabası konusunda ise 2 firma ile görüşme halindeyiz. Yerli üretim yapan bir firmayız, Türkiye'de yerli üretimi olan bebek arabaları ile iş birliği yapıp üretmek isteriz. Panelleri bebek arabalarına çok hızlı entegre edebiliriz."