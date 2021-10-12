Avrupa’da bu rakamlar korkutuyor! Öğrenciler yardım derneklerine yöneldi





MARKETLERDE RAFLAR BOŞALDI



Zor günler geçiren ülkelerden birisi de Fransa. Son 10 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşılan Fransa'da ülkedeki fiyat artışı dikkati çekiyor. Ağustosta yüzde 2.4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 2.7'ye çıkarak Aralık 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi Fransa'da da enerji ürünleri fiyatlarının keskin artışı enflasyonun yükselmesine neden oluyor.