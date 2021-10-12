Avrupa’da bu rakamlar korkutuyor! Öğrenciler yardım derneklerine yöneldi

AB'DE EMLAK SEKTÖRÜNDE FAHİŞ FİYATLAR CAN SIKIYOR
Almanya'da inşaat ve emlak sektörlerinde fahiş fiyat artışları görüldü. Fransa'da öğrenciler gıda kuyruğu oluşturdu. Akaryakıt şirketlerinden bazılarının petrol istasyonlarını kapatacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araç sahipleri ülke genelinde endişeli. Başkent Londra başta olmak üzere uzun araç kuyrukları haftalardır devam ediyor.
MARKETLERDE RAFLAR BOŞALDI
Zor günler geçiren ülkelerden birisi de Fransa. Son 10 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşılan Fransa'da ülkedeki fiyat artışı dikkati çekiyor. Ağustosta yüzde 2.4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 2.7'ye çıkarak Aralık 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi Fransa'da da enerji ürünleri fiyatlarının keskin artışı enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
AVRUPA'DA ÖĞRENCİLER EKONOMİK SORUNLARLA BOĞUŞUYOR
Ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım derneklerinin önünde uzun kuyruklarda bekliyor. Özellikle Paris'te kiraların yüksek olması, öğrencilere yönelik konaklama ve iş imkanlarının azalması, ayrıca eylülde enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, öğrencilerin ekonomik darboğaza girmesine neden oldu.
ÖĞRENCİLER GIDA YARDIMI YAPAN DERNEKLERE YÖNELDİ
Salgının da etkisiyle karşı karşıya kaldıkları ekonomik sorunların üstesinden gelemeyen üniversite öğrencileri, gıda yardımı yapan derneklere yöneldi. Başkent Paris'te fiyatlar yüzde 56'dan fazla artarken, artışlar Strazburg'da yüzde 40, Lyon'da yüzde 67 ve Bordeaux'da yüzde 73 oldu. Paris'te metrekare fiyatları 10 bin euro'nun üzerinde.
ALMANYA'DA 28 YIL SONRA BİR İLK
Almanya'da da enflasyon yüzde 4'ü aşarak 28 yılın zirvesine çıktı. Konut inşaatı maliyetleri ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 arttı. Böylece inşaat maliyetleri, 1970'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Kiralık evlere talep arttı ancak kira bedelleri de hızla yükseldi. Berlin'de kiralar, 2010'dan bu yana ortalama yüzde 86 arttı.