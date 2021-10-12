Avrupa’da deprem! 5 ülkeden ortak bildiri geldi: Fiyatlar yüzde 100 arttı

Avrupa'da veya İngiltere'de sıradan bir aile bu ekim ayında evini ısıtan doğal gaz için bir yıl öncesine göre beş kat daha fazla bir fatura görecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşanan bu enerji krizinin çeşitli sebepleri var.