Cari denge 10 ay sonra fazla verdi

Türkiye'nin
cari işlemler hesabı, Ekim 2020'den bu yana ilk kez fazla verirken, yıllık cari açık ise 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası
tarafından dün açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi.
YILLIK 13 AYIN DİBİ
Yıllık cari açık ise 23 milyar dolarla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Geçen yılın ilk 8 ayında 25 milyar 977 milyon dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 13 milyar 992 milyon dolara geriledi. Cari dengenin eylülde de fazla vereceğini belirten analistler, yıllık açığın ise Orta Vadeli Program
hedefi olan 21 milyar doların altına gerileyebileceğini ifade etti.
ALTIN İTHALATI DURDU
Net altın ithalatı ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 azalarak 3.8 milyar dolardan 200 milyon dolara indi. 8 aylık net altın ithalatı ise yüzde 81 azalarak 2.5 milyar dolara geriledi. Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 4.4 milyar dolar fazla verdi. Resmi
rezervlerde ise ağustosta 13.2 milyar dolarla aylık artış rekoru kırıldı.
1 yılda 1.9 milyon kişiye istihdam
İŞSIZLIK ağustosta temmuza göre değişmeyerek yüzde 12.1'de kaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0.9 puan azaldı. İşsiz sayısı temmuza göre 11 bin kişi artarken, geçen yılın aynı ayına göre 61 bin kişi azalarak 3 milyon 965 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 865 bin kişi artarak 28 milyon 706 bin kişiye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda tarımda 157 bin, sanayide 787 bin, inşaatta 190 bin, hizmet sektöründe 731 bin kişi arttı.