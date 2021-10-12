Kredi notunu göster evi kirala!

Giriş Tarihi: 12.10.2021

Gayrimenkul kiraları tarihi zirvesine çıkarken, ev sahipleri kiracı seçme kriterlerini iyice artırdı. Kiracılardan kredi notunu ve SGK dökümlerini isteyen de kredi kartı borcunu ödeyip ödemediğini kontrol eden ev sahipleri de var