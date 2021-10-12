Trendyol’a soruşturma açıldı

Rekabet
Kurulu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin (Trendyol) çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun
'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan kurul, ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.
NE OLMUŞTU?
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı. Kurul tarafından yayınlanan ön inceleme raporunda, Trendyol'un algoritmalara müdahale ederek hem kendi ürünlerine avantaj sağladığı hem de satıcılar arası ayrım yaptığı belirlenmişti. Trendyol'un, hem 3'üncü taraf satıcıların satışlarına aracılık ettiği hem de TrendyolMilla
, TrendyolMan
ve TrendyolKids
gibi kendi markalarının satıcısı olduğu aynı platform üzerinde, kendi ürünlerine haksız avantaj sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına müdahale ettiği, kendi markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı, yine algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı tespit edilmişti.