Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Trendyol’a soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Trendyol’a soruşturma açıldı

Trendyol’a soruşturma açıldı
Rekabet Kurulu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin (Trendyol) çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan kurul, ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

NE OLMUŞTU?
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı. Kurul tarafından yayınlanan ön inceleme raporunda, Trendyol'un algoritmalara müdahale ederek hem kendi ürünlerine avantaj sağladığı hem de satıcılar arası ayrım yaptığı belirlenmişti. Trendyol'un, hem 3'üncü taraf satıcıların satışlarına aracılık ettiği hem de TrendyolMilla, TrendyolMan ve TrendyolKids gibi kendi markalarının satıcısı olduğu aynı platform üzerinde, kendi ürünlerine haksız avantaj sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına müdahale ettiği, kendi markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı, yine algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı tespit edilmişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol’a soruşturma açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA