100 milyarlık yeni kaynak yolda





Devletin katkısı ise 8 milyon oldu. Bu çerçevede alt mevzuatları da hazırlanıp hayata geçtiğinde önümüzdeki yıl ilk çeyrekte çok önemli katkılarını göreceğiz. Orta ve uzun vadede 18 yaş altı BES'ten 50 milyar liralık bir rakama ulaşabiliriz. 20 milyara da çok hızlı bir atak olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında vakıflar ile ilgili bir düzenleme geldi. Vakıfların BES'e geçilmesi konusunda yeniden hak verildi. Bunlar da devreye girdiğinde ilave 100 milyar dolarlık bir fon demek. 200 milyarlı bir birikimin olduğu yerde 300 milyar TL'ye çıkmış olacağız" dedi.