100 milyarlık yeni kaynak yolda

Sigorta sektöründe son yapılan düzenlemeler ile ilgili konuşan Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli, sadece Bireysel Emeklilik alanında yapılan düzenlemelerden önümüzdeki iki yıl içinde 100 milyar liralık ilave fon beklediklerini belirtti. APara'da yayınlanan 'Güvenli Hayat' programına katılan Atilla Benli, 18 yaş altı BES düzenlemesinin etkilerini beklentilerin de üzerinde gördüklerini belirterek, "76 bine ulaştı. Fon büyüklüğü de 70 milyon TL'ye ulaştı.
Devletin katkısı ise 8 milyon oldu. Bu çerçevede alt mevzuatları da hazırlanıp hayata geçtiğinde önümüzdeki yıl ilk çeyrekte çok önemli katkılarını göreceğiz. Orta ve uzun vadede 18 yaş altı BES'ten 50 milyar liralık bir rakama ulaşabiliriz. 20 milyara da çok hızlı bir atak olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında vakıflar ile ilgili bir düzenleme geldi. Vakıfların BES'e geçilmesi konusunda yeniden hak verildi. Bunlar da devreye girdiğinde ilave 100 milyar dolarlık bir fon demek. 200 milyarlı bir birikimin olduğu yerde 300 milyar TL'ye çıkmış olacağız" dedi.
İSTENİLEN SEVİYE İÇİN 20 YIL GEREKLİ
Türkiye'nin sigortalanabilir büyüklükler içinde sigortalanma oranında en hızlı giden ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Atilla Benli, "Türkiye sigorta açığını en hızlı kapatan ülkeler listesinin ilk sıralarında. İlk 10'daydık son olarak ilk beşe doğru ilerledik. Ancak yine de küresel standartlarda bir yapıya ulaşmak için çok zamanımız var. Hayat tarafında 20-21 yıl. Elementer tarafta ise 19 yıla ihtiyacımız var. Türkiye gibi büyük potansiyeli olan ülke için gerekli bu büyümeler. İyi gidiyoruz. Böyle gitmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Türkiye ekonomisinin 18 ve 19'uncu sırada yer alırken sigorta sektörünün 39'uncu sırada yer aldığını belirten Benli, "Bizim bu rakamı 20'ye çıkarmamız lazım. Hem mevzuatta hem de yapısal değişiklikler son 2-3 yılda hızlandı. Biz de bu nedenle büyümemizi hızlandırıyoruz" dedi.
SİGORTACILIK FİNANSIN TABANI
"Sigorta sektörü aslında finans sektörünün tabanı" diyen Atilla Benli, gelişmiş ülkelerde sistemin sigorta sektörünün üzerine inşa edildiğini belirtti. Benli şunları kaydetti: "Hayat ve emeklilik tarafında 100 milyarı aşan bir fon var. Bu fonları ne yapıyoruz? Türkiye ekonomisinde bu fonları sermaye piyasaları aracılığıyla değerlendiriyoruz. Bizde biriken fonlar uzun vadeli olduğu için büyük projelerin finansmanında da olmazsa olmaz. Bankacılık açısından da çok önemli katkıları var. Bankaların sermayelerini daha rahat kullanabilmelerini ve kredi hacminin de artmasını sağlıyor."
ÜST ÜSTE İKİ YIL YÜZDE 30 BÜYÜME
Sektör olarak 300 milyarın üzerinde bir aktif büyüklüğüne ulaştıklarını belirten Benli, "335 milyara kadar ulaşmış durumdayız. Geçen sene prim üretimini 82.6 milyar lirada kapattık. Bu yıl 63 milyar lira. Yıl sonunda da 100 milyarı bulmayı hedefliyoruz. Büyük ihtimalle de bulacağız" dedi.
Türkiye sigorta sektörü iki yıl üst üste yüzde 30'un üzerinde büyüdü.
Bu dönemde sigorta şirketleri yüzde 24, hayat ve emeklilik şirketleri yüzde 33, reasürans şirketleri ise yüzde 39 büyüdü. Bireysel emeklilik tarafında toplam katılımcı sayısı 13 milyona çıkarken, fon büyüklüğü de 190.1 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün tazminat miktarı da her geçen gün artıyor. 2020'de üstlenilen tazminat yüzde 11.3 artışla 44 milyar TL'ye kadar çıktı.